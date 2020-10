IL CASO

NEW YORK Non importa cosa dica. Gli applausi, le grida d'amore, le bandiere sventolate lo accompagnano comunque, senza interruzione. Lui si gode il bagno di folla, percorre la passerella come se fosse un cantante rock, accenna passi di danza, applaude, manda baci, lancia mascherine ai sostenitori in delirio e annuncia: «Mi sento tanto vigoroso che ora scendo fra di voi e vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso...».

Così Donald Trump ha ricominciato la sua campagna elettorale, in Florida, lunedì sera, dopo 12 giorni di interruzione dovuti al contagio del coronavirus e al ricovero in ospedale. E così si è ripetuto ieri sera in Pennsylvania e prevede di ripetersi oggi nell'Iowa. Dopo aver studiato a tavolino la propria condizione nei sondaggi, il presidente sa di dover recuperare alcuni degli Stati in bilico, come appunto quelli che sta visitando in questi giorni. Se infatti il rivale democratico Joe Biden domina al livello nazionale con uno scarto su di lui di dieci punti percentuali, il suo vantaggio si assottiglia molto in questi Stati che nel 2016 avevano abbandonato i Dem per schierarsi con Trump. In Florida ad esempio Biden è avanti di poco più di tre punti, nell'Iowa solo due punti. Ma la cavalcata elettorale di Trump preoccupa i suoi stessi collaboratori, che vorrebbero includere anche delle soste per farlo riposare. Lui comunque adesso sostiene di essere uscito «immune» dalla malattia, mentre il suo medico assicura che non è più contagioso. La sua vitalità non impressiona l'epidemiologo Anthony Fauci, secondo il quale non solo l'immunità non è sicura, ma tenere comizi con migliaia di persone affollate e senza maschera vuol dire «cercar guai» in un momento in cui il virus continua a prendere piede in 29 Stati, si registra un aumento dei ricoveri e il totale dei morti ha superato le 215 mila unità.

Biden dal canto suo definisce Trump «spericolato», e tiene comizi nel pieno rispetto delle direttive dei Centers for Disease control, ricorrendo anche all'inusuale metodo di avere un pubblico chiuso nelle proprie automobili, come se fosse a un drive-in. Ma l'ex vicepresidente non è il solo a criticare Trump. Ieri il senatore dello Utah Mitt Romney ha scritto nel proprio sito un j'accuse contro il comportamento del presidente che avrebbe «dilaniato il Paese», mentre altri senatori tentano primi passi di distanziamento, come la senatrice dell'Arizona Martha McSally, che si è rifiutata di dirsi «orgogliosa» del presidente. Sullo sfondo di questi giorni di campagna elettorale frenetica e surreale, si tiene intanto l'udienza per la conferma alla Corte Suprema del giudice Amy Coney Barrett, con i democratici che marciano compatti, come molto raramente li si è visti, nello spiegare «la manovra reazionaria», come l'ha descritta il senatore Sheldon Whitehouse, che si nasconderebbe dietro la fretta dei repubblicani di passare la candidatura di questa giudice prima delle elezioni.

Il voto, ricordano continuamente i Dem, è già cominciato. Difatti, a tutto ieri, quasi 12 milioni di americani avevano già espresso le proprie preferenze, senza aspettare la data canonica del 3 novembre. A milioni hanno spedito il loro voto per posta, mentre a migliaia si stanno recando alle urne aperte in vari Stati, ad esempio in Georgia e in Arizona, dove la gente lunedì mattina era già in fila all'alba.

Intervistati dalla stampa, molti hanno detto di aver paura che il giorno delle elezioni ci possano essere disordini e di voler essere sicuri che la loro voce sia ascoltata. L'idea di possibili disordini è stata scatenata dal recente arresto di 13 esponenti delle milizie suprematiste del Michigan, accusati di aver pianificato il rapimento della governatrice del loro Stato, Gretchen Whitmer per scatenare una guerra civile. Ieri, a rafforzare la paura di questi gruppi estremisti, un agente dell'Fbi che ha partecipato al loro arresto ha testimoniato in tribunale che i 13 avevano pianificato anche un altro rapimento di un altro governatore democratico, Ralph Northam della Virginia.

