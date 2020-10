IL CASO

NEW YORK Nella giornata di giovedì primo ottobre i casi accertati di contagio da covid-19 sono stati negli Usa 43 mila. Fra questi c'erano anche due nomi illustri: Donald e Melania Trump. Il presidente e la first lady hanno personalmente informato il pubblico di avere «sintomi lievi» e di essere in quarantena alla Casa Bianca. Trump ha cercato di rassicurare la nazione, attraverso il suo capo di staff Mark Meadows, e con i suoi soliti tweet, sostenendo di essere «perfettamente in grado di guidare il Paese». Ma l'idea di farlo comparire nella quotidiana conferenza sullo stato della pandemia è stata cassata dai consiglieri, e perfino una telefonata di lavoro di routine è stata condotta da Pence, su richiesta di Trump in persona. Sia Pence che il ministro degli Esteri Mike Pompeo sono risultati negativi al test.

I DEMOCRATICI

Intanto il rivale del presidente alle elezioni, il democratico Joe Biden, gli ha scritto un tweet di solidarietà, promettendo che lui e la moglie Jill «pregheranno per la sua salute e della sua famiglia», e si è sottoposto anche lui al test, con la moglie e la sua vice Kamala Harris, risultando tutti e tre negativi. Come Trump si sia preso il coronavirus non è ancora stato chiarito, ma le occasioni non sono mancate, considerato che nessuno o quasi nessuno nell'Amministrazione ha rispettato le regole emanate dalla sua stessa squadra anti-coronavirus, come indossare una maschera e rispettare le distanze sociali. Il presidente si era preparato al dibattito di martedì sera contro Biden allenandosi con un gruppo di fedelissimi, e uno di questi, l'ex governatore del New Jersey Chris Christie, ha ammesso che avevano lavorato «in un stanza piccola, e tutti senza maschera». La sera del dibattito, martedì, a Cleveland, l'intera squadra Trump si è presentata a volto scoperto, nonostante la Cleveland Clinic avesse accettato di ospitare lincontro purché venissero rispettate alcune regole, e una di queste era di avere il volto coperto. La squadra di Biden, che è stata fatto oggetto della pesante ironia del presidente nel corso del dibattito, era tutta con la maschera. Quando una infermiera si è avvicinata al settore Trump e ha offerto delle maschere a Ivanka e al marito Jared, nonché ai consiglieri Hope Hicks, Steve Miller e Dan Bongino, tutti costoro hanno rifiutato di accettarla. L'unica coperta era Melania, che però si è tolta la maschera una volta seduta. Per andare a Cleveland, il gruppo si era affollato, gomito a gomito, sull'elicottero Marine1 e poi sull'aereo presidenziale AirForce1. Dopo il viaggio a Cleveland, la squadra si è trasferita in aereo in Minnesota, per una festa in una casa privata e un comizio all'aperto a Duluth. Nel viaggio di ritorno a Washington, Hope Hicks ha rivelato di non sentirsi bene e si è isolata dal resto dei colleghi. La mattina di giovedì risultava positiva al test covid-19. Nonostante ciò, Trump si è recato in elicottero al suo campo da golf nel New Jersey dove ha incontrato amici e sostenitori. Ma la sera si è detto «stanco». Una fonte anonima ha confermato che «appariva stranamente insonnolito». All'una di notte, anche Trump e Melania confermavano di essere positivi. Uno dei momenti in cui tutti e tre - Trump e la moglie e la consigliera Hicks - possono essersi infettati è stato l'appuntamento di sabato 26 settembre, quando Trump ha presentato la candidatura del giudice Amy Coney Barrett per la Corte Suprema. Per l'occasione erano stati invitati numerosi vip del Gop, tutti allegramente senza maschera. Ed è risultato che vari partecipanti all'appuntamento sono da allora risultati positivi al coronavirus.

IL TRACCIAMENTO

Insomma, ci sarebbero state diverse occasioni di contagio in questa ultima settimana, che potrebbero rivelarsi occasioni superspreader, in cui il virus ha avuto campo libero di agire, grazie alla reticenza della squadra presidenziale all'idea di indossare maschere e rispettare le distanze. Adesso è in corso il difficilissimo compito di rintracciare tutti coloro che sono stati in contatto con i tre contagiati. È un'impresa gigantesca, che include esponenti politici, sostenitori, agenti del servizio segreto, militari, piloti, dipendenti dei vari locali che hanno ospitato feste e comizi. Ieri il New York Times riferiva che anche i 90 dipendenti della Casa Bianca sono molto allarmati. Ci sono sei maggiordomi, otto uscieri, cuochi, personale addetto alla pulizia e alle decorazioni floreali, nonchè giardinieri e addetti alle manutenzioni che ora temono di essere stati infettati dai loro datori di lavoro.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA