IL CASO

NEW YORK Nancy Pelosi ha una maggioranza sicura di 220 voti per l'impeachment di Donald Trump. Ieri tuttavia la speaker ha cercato di ottenere l'allontanamento di Trump con una diversa iniziativa, e ha chiesto la procedura accelerata del consenso unanime della Camera per imporre al vicepresidente Mike Pence di ricorrere all'Emendamento 25 e rimuovere Trump per «incapacità di svolgere il suo ruolo». I repubblicani non hanno aderito al consenso unanime, e la richiesta al vicepresidente dovrà dunque essere messa al vaglio dei voti oggi. A Mike Pence verranno concesse 24 ore per cercare di rimuovere Trump, e se non lo farà, allo scadere dell'ultimatum Pelosi presenterà alla Camera l'impeachment. In poche parole, il voto sarà possibile da mercoledì in poi. Mentre Joe Biden liquida la questione con un secco: «Trump non dovrebbe essere in carica, punto».

Le quattro pagine dell'impeachment citano un solo capo di imputazione, istigazione all'insurrezione. A differenza dell'impeachment del 2019, questa volta si crede che ci potrebbe essere una certa adesione dei repubblicani, forse qualche decina alla Camera, mentre il Senato rimane ancora molto incerto, e come si sa ci vuole la maggioranza dei due terzi dei senatori perché il presidente venga condannato. Per la prima volta il capo dei GOP Mitch McConnell ha però lasciato i suoi colleghi liberi di votare «secondo coscienza», e pare che vari senatori non siano così contrari perché preoccupati per il loro futuro politico non più tanto per le minacce di Trump quanto perché varie grandi aziende hanno interrotto i finanziamenti per i politici che abbiano appoggiato la rivolta.

Anche intorno allo stesso Trump si sta peraltro facendo il vuoto, difatti ieri la Professional Golfers' Association ha annunciato l'intenzione di troncare il contratto con Trump e di non tenere il suo campionato nel campo che il presidente possiede nel New Jersey. E intanto i padroni delle talk radio di destra, che per mesi hanno lasciato che i conduttori riversassero sui loro milioni di ascoltatori le bugie sulle (inesistenti) frodi elettorali, ora hanno paura e impongono ai loro conduttori di smettere di dire che Trump ha vinto. Dal canto suo però il presidente sembra intenzionato a non retrocedere. Nonostante abbia perso la piattaforma Twitter, e la stessa nuova piattaforma della destra Parler sia stata sospesa perché restia a controllare le comunicazioni violente e eversive, a Trump resta comunque il podio presidenziale. Ma non è chiaro come voglia usarlo. Ieri ha consegnato la medaglia della Libertà al deputato Jim Jordan, un suo fedelissimo, uno di quelli che hanno guidato il tentativo di decertificare la vittoria di Biden. Ma stranamente ha tenuto la cerimonia a porte chiuse.

DISCORSI ED EVENTI IN FORSE

In mattinata i suoi collaboratori avevano anche annunciato che il presidente intendeva tenere un discorso sui big di Silicon Valley e la censura che hanno esteso ai suoi tweet e alla sua pagina Facebook. Tuttavia non è stato comunicato nessun orario o luogo. Altro impegno sarebbe un viaggio ad Alamo, in Texas, per discutere dei suoi cosiddetti successi nel campo dell'immigrazione e vantare i trecento chilometri di muro con il Messico che è riuscito a costruire. Sarebbe previsto per oggi, ma anche questo appuntamento rimane sul vago. In compenso il segretario di Stato Mike Pompeo ha annunciato di aver inserito Cuba nella lista degli Stati sponsor del terrorismo. Un'altra polpetta avvelenata lasciata in eredità a Biden.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA