IL CASONEW YORK Morire in prima fila ad un concerto, davanti al palco sul quale si sta esibendo l'artista dei tuoi sogni. Questa è la fine ingrata che è toccata, venerdì sera, a otto spettatori che erano accorsi al festival Astroworld di Houston per veder cantare il rapper Travis Scott. Le vittime sono state schiacciate dalla folla di 50.000 persone che premeva per avvicinarsi al palco, in una morsa che ha finito per asfissiare centinaia...