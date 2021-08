Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASONEW YORK La variante Delta fa tardare i rientri negli uffici, ma questo non vuol dire che le grandi aziende americane non stiano preparandosi al dopo-pandemia. E' oramai un anno e mezzo che milioni di dipendenti di grandi società lavorano da casa, e una buona percentuale di questi ha comunicato che sarebbe felice di continuare a farlo. Un sondaggio PollFish dimostra che in cambio della possibilità di non fare più i pendolari, un 25%...