IL CASONEW YORK La giornata di ieri è stata forse tra le più simboliche nella storia di Facebook. Non solo perché Mark Zuckerberg è salito per la prima volta a Capitol Hill, in giacca blu e cravatta azzurra, molto teso per suo il debutto davanti ai politici. Ma soprattutto per il compito enorme che ha avuto l'amministratore delegato: spiegare ai senatori americani in che modo il colosso cercherà di proteggere la privacy e quali sono stati gli errori che hanno portato allo scandalo Cambridge Analytica e alla diffusione di fake news da...