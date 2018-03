CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK Il sogno di avere un'automobile che si guida da sè subisce una battuta d'arresto. Un incidente mortale, nelle strade di Tempe, in Arizona, spinge Uber a bloccare il programma sperimentale, che stava provando le auto in funzione autopilota non solo a Tempe ma anche a Pittsburgh in Pennsylvania, a San Francisco in California e a Toronto in Canada. L'incidente è avvenuto alle dieci di sera di domenica. L'INCIDENTEL'auto stava marciando autonomamente, quando ha colpito in pieno una signora che ha attraversato fuori dalle strisce...