IL CASONEW YORK Il settimanale Newsweek ieri chiedeva: «È arrivata la fine per il più potente social network del mondo?». Domanda non peregrina: abbiamo già visto cadute catastrofiche nell'universo ancora giovane nato con l'invenzione di internet. Basti pensare a MySpace, il social network nato prima di Facebook, che nel 2005 valeva 580 milioni di dollari ed era al primo posto negli Usa quanto a visite, e ora vale meno di 35 milioni di dollari. Dunque nell'universo digitale i giganti possono inciampare, e per l'appunto, sembra che...