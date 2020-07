IL CASO

NEW YORK Ignorato nei comizi e sottovalutato dal presidente Trump nell'emergenza sanitaria, il nuovo coronavirus bussa con preoccupante frequenza alla porta della Casa Bianca. Questa volta è il turno di Kimberly Guilfoyle, ex giornalista della Fox ed attuale fidanzata del figlio maggiore del presidente, a risultare positiva al test, e a causare scompiglio nelle file dell'amministrazione. La donna è stata sottoposta al tampone prima di salire sul palco della festa alla vigilia del 4 di luglio venerdì sera in South Dakota, come accade di routine per tutti quelli che si accostano a Donald Trump. Il test ha indicato che era positiva, per quanto asintomatica. Kimberly sta bene, ma ha dovuto rinunciare a mostrarsi nella tribuna d'onore a fianco di Donald Jr, e ha fatto ritorno anticipatamente a Washington. Il tampone effettuato sul marito è invece ancora negativo.La coppia ha un ruolo centrale nella campagna per la rielezione. Donald Jr. è il responsabile finanziario della cordata, e Kimberly lo affianca con la frequente organizzazione di eventi di raccolta fondi. Nella settimana che ha preceduto la festa a Mount Rushmore, Guilfoyle aveva animato serate di found raising in Montana e in Wyoming, dove ora i politici locali che erano intervenuti alle manifestazioni sono costretti ad isolarsi in quarantena, come sarà chiesto anche a lei di fare a Washington. Non è chiaro se il presidente ha avuto contatti ravvicinati con lei nella vita privata, ma i due si sono incontrati almeno due volte in tempi recenti, sul palco dei comizi a Tulsa e a Phoenix, dove pochissimi tra le migliaia di persone presenti indossavano mascherine protettive. Il rifiuto della mascherina continua ad essere un cavallo di battaglia nella comunicazione del presidente, a dispetto dei numerosi contagi nel suo entourage e persino tra le guardie del corpo.

Qualche giorno fa Trump ha postato su Facebook la foto di un tecnico di laboratorio coperto dalla testa ai piedi da una tuta sterile, e accompagnata dal commento: «Questo è quanto occorre ad uno specialista. Non vi preoccupate, per il resto del paese basta una bandana». Donald Jr. ha invece ripostato un tweet che ripete la falsa notizia: «Le mascherine non servono a nulla nella prevenzione del contagio». Di fatto solo pochissimi tra gli spettatori della manifestazione a Mount Rushmore le indossavano. Gli organizzatori le rendono disponibili, ma pochi se la sentono di mostrare intenti polemici, con Trump che si è fatto fotografare solo due volte con il viso coperto finora.

