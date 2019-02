CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONEW YORK Donald Trump vuole che i Paesi europei si riprendano i loro cittadini che erano andati volontari ad arruolarsi nelle file dell'Isis. Alla vigilia della caduta totale di quel che resta del sanguinario Califfato, il presidente chiede con un tweet che i militanti presi prigionieri in Siria e in Iraq vengano restituiti ai loro paesi d'origine, per essere processati: «Non vorrei vedere questi tipi riempire l'Europa scrive il presidente in un messaggio di sabato sera - Noi abbiamo fatto tanto, abbiamo speso tanto. È il momento che...