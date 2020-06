IL CASO

NEW YORK Donald Trump e la moglie Melania sono tornati a visitare un luogo di culto ieri, in una giornata interamente dedicata a colorire con toni da crociata la repressione della protesta del movimento Black lives matter. A metà mattina la coppia presidenziale ha sostato davanti al museo monumentale dedicato alla memoria del Papa Giovanni Paolo II, sopravvissuto ad una dura crisi finanziaria grazie ai fondi dell'associazione italo americana Cavalieri di Colombo.

LE POLEMICHE

La polemica è iniziata lunedì pomeriggio, quando il presidente che aveva appena annunciato l'intervento della polizia militare nelle strade della capitale, si è trasferito a piedi dalla Casa Bianca alla chiesa episcopale di St. Johns, violata la sera prima da alcuni dimostranti. Per arrivarci e farsi fotografare con una bibbia in mano, Trump ha chiesto alla polizia a cavallo di disperdere con gas lacrimogeni e proiettili di gomma i dimostranti pacifici che affollavano il parco di Lafayette Square, dirimpetto alla dimora presidenziale. L'iniziativa ha generato critiche di gran parte della comunità religiosa, e la richiesta di un'indagine da parte della sottocommissione di controllo del congresso sugli affari della capitale.

E polemiche ci sono state per le affermazioni di Trump sul possibile ricorso all'esercito. «Se una città o uno stato rifiuta di intraprendere le azioni necessarie per difendere la vita e la proprietà dei loro residenti, dispiegherò le forze armate statunitensi e risolverò rapidamente il problema per loro», ha assicurato.

UN SERIAL TV

Il governatore di New York Andrew Cuomo ha detto che Trump sta cercando di trasformare le proteste per l'uccisione di George Floyd in un serial televisivo su Dio e la Patria. Il presidente ha contrattaccato su Twitter: «Pessima giornata per i fratelli Cuomo (il più giovane: Chris, che Trump chiama con il dispregiativo italiota: Fredo è un giornalista della CNN, ndr). New York è caduta nelle mani dei saccheggiatori, teppisti, radicali di sinistra, e ogni tipo di spazzatura».

La città ha in effetti vissuto la più dura delle sette notti di protesta. Al termine di una giornata di confronti pacifici, l'oscurità ha favorito ancora una volta l'uscita dei guastatori che si sono lasciati dietro una lunga sequela di vetrine abbattute e proprietà distrutte, da Soho al Bronx, nonostante il coprifuoco ordinato alle 11 di sera e gli 8.000 agenti impiegati per il controllo della folla. Cuomo a sua volta se l'è presa con il sindaco de Blasio, che continua a rifiutare l'intervento della Guardia nazionale in città. La pressione è ripresa ieri mattina, con un enorme manifestazione in partenza dalla centrale di polizia, vicino al municipio. La protesta si è estesa ad ogni angolo del paese, anche nelle zone più periferiche. Due manifestanti sono morti lunedì, uno a St. Louis e uno a Las Vegas, e cinque poliziotti sono stati feriti da proiettili sparati dalla folla. La procura di Atlanta ha emesso mandati di arresto per sei poliziotti che tre giorni fa avevano assalito con inaudita violenza una coppia di studenti di colore a bordo della propria vettura, in cerca di una pistola poi risultata inesistente.

IL DISCORSO

Al municipio di Philadelphia Joe Biden ha tenuto il discorso che tanti democratici in cerca di una leadership alternativa invocavano da tempo. Ha detto che la lotta in corso, come quella per il voto di novembre, è una ricerca dell'anima perduta di un paese che Trump ha ridotto ad un terreno di battaglia, per alimentare il suo personale narcisismo. Biden ha promesso leggi incisive per limitare la violenza nell'azione di polizia, e iniziative di stimolo specifiche per le comunità di colore. Trump ha chiuso la giornata come l'aveva iniziata: ha firmato un decreto a difesa della libertà di religione, con la speranza di cementare il supporto elettorale della base dei fedeli.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA