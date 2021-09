Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASONell'Italia dalla pianta organica perfetta ci sarebbero in servizio 8.300 medici di pronto soccorso. Prima della pandemia ne mancavano all'appello 2.300, quindi circa il 27%. Il Covid ha messo lo zampino anche qui e tra pensionamenti e professionisti che hanno deciso di andare via, c'è un 10% in più di posti vuoti. Quest'anno, poi, l'ulteriore sorpresa: 456 borse di studio per la specializzazione in medicina di urgenza non sono state...