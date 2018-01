CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONAPOLI «Eh, sentite ma c'è un signore che sta vomitando sangue a Napoli Centrale, la stazione. Lo stanno facendo morire qui a terra. Io penso che già è morto anche...». «Ah, quindi non serve più l'ambulanza...?». Otto telefonate, effettuate da guardie giurate, agenti Polfer e un passante, per chiedere di soccorrere un uomo in gravi condizioni. E risposte, in alcuni casi choc, da parte del 118. È il tragico film di una storia vera, tra ritardi nei soccorsi e la morte di un uomo, che emerge dalle chiamate inviate lo scorso 3...