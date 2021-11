Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMOSCA Un giovane, avvolto in una coperta termica, trema dal freddo e dalla febbre. Un altro gli sta vicino cercando di aiutarlo. Nei boschi della zona di demarcazione, al confine tra Bielorussia e Polonia, sono in migliaia ad essere bloccati tra le due frontiere. In prevalenza provengono dal Medio Oriente e dall'Afghanistan. Tra loro vi sono anche famiglie con dei bambini. I più fortunati hanno con loro delle tende in cui dormire. Il...