IL CASOMONTEBELLUNA L'arbitro fischia il fallo. È carica al portiere. Ma l'avversario, invece di fermarsi e tornare in difesa, calcia il pallone e lo insacca in rete, a gioco fermo. Niente di eclatante, scene così se ne vedono continuamente allo stadio o in tivù. Ma ieri la tensione in campo era alle stelle: c'era in gioco la finale del titolo provinciale Allievi e mancavano ormai pochi minuti al fischio finale. E il portiere del Portomansuè, nonostante il direttore di gara gli avesse appena dato ragione, non ci ha più visto. Ha spinto...