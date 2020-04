IL CASO

MONSELICE (PADOVA) Venti sindaci segnalati alla Prefettura di Padova per aver manifestato a difesa della sanità pubblica. Ha del paradossale quanto accaduto ieri mattina davanti al Covid Hospital della provincia padovana, l'ospedale Madre Teresa di Calcutta, situato a Schiavonia. Qui si erano dati appuntamento a mezzogiorno i sindaci della Bassa Padovana, per una conferenza stampa attraverso la quale avrebbero sollecitato una risposta dalla Regione Veneto in merito all'organizzazione della sanità nel territorio. All'appuntamento, però, si sono presentati anche gli agenti della Polizia Locale di Monselice. Il presidio dei sindaci, a loro dire, costituiva un assembramento non autorizzato. Da qui l'invito ai sindaci di sgomberare, seguito - visto il loro rifiuto - dalla stesura di una ventina di verbali. Saranno inviati alla Prefettura, che dovrà decidere se accettare le motivazioni indicate dai sindaci o se procedere con le sanzioni.

I primi cittadini, è bene dirlo, oltre alla fascia tricolore indossavano regolarmente le mascherine e hanno mantenuto la distanza di sicurezza richiesta per tutta la durata dell'incontro. Così bardati hanno voluto continuare la conferenza stampa, portando ancora alla volta sotto i riflettori i disagi di un territorio, la Bassa Padovana appunto, che conta 180mila abitanti e che durante l'emergenza si è trovato senza un ospedale dedicato all'attività sanitaria ordinaria. L'inaspettato intervento della Polizia Locale di Monselice, quando la conferenza stava per iniziare, ha così inasprito il clima, con i sindaci che si sono detti «umiliati, imbarazzati e amareggiati». Concluso l'incontro con la stampa, ai sindaci non è rimasto altro che compilare l'autocertificazione, giustificando la propria presenza per comprovati motivi lavorativi, allegando però anche una dichiarazione comune, basata sull'intervento del sindaco di Montagnana Loredana Borghesan: «Siamo sindaci che fanno il loro lavoro e non è bello ritrovarsi circondati dalle forze dell'ordine. ha spiegato . Il nostro impegno oggi ha portato a questo verbale della Polizia Municipale di Monselice. Direi che è molto triste, ma, se serve per difendere i servizi per i quali i nostri cittadini ci hanno eletto, ben venga. Noi siamo pubblici ufficiali, siamo responsabili della sanità pubblica e pertanto andremo fino in fondo». Quanto al sindaco di Monselice Giorgia Bedin, leghista e non aderente all'iniziativa dei colleghi, ha voluto precisare di non aver ordinato l'intervento dei vigili. Un'accusa che le era stata mossa dagli altri sindaci dopo il blitz di ieri mattina.

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA