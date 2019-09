CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMOGLIANO VENETO (TV) I ragazzi del primo anno del liceo Berto di Mogliano volevano andare a scuola, come ogni giorno. Non se l'erano sentita di prendere l'autobus o il treno per raggiungere le manifestazioni organizzate dal movimento Fridays for Future a Treviso e a Venezia. A scioperare per il clima, però, è stata la professoressa che avrebbe dovuto far loro lezione nella prima ora della giornata. La docente ha aderito allo sciopero formalmente proclamato per l'intera giornata di ieri da Flc-Cgil, Cobas, Usi, Sisa e altre sigle...