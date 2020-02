IL CASO

MIRA Per individuare il virus è servita una settimana. È nel frattempo sono stati contagiati anche tre sanitari dell'ospedale di Mirano. La spiegazione sta nel fatto, probabilmente, che le condizioni, questa volta, erano un po' diverse da quelle dei contagi avvenuti a Vo' Euganeo, nel Padovano: nessun contatto con persone di ritorno dalla Cina, nessuna frequentazione a rischio. Nessun «contatto primario», per usare le parole del presidente della Regione Luca Zaia, all'uscita del vertice all'unità di crisi, e quindi nessuna partita a carte al bar con potenziali untori. Pensionato, 67 anni, residente in una villetta di via Ghebba a Oriago di Mira (Venezia), una vita abitudinaria tra casa, figli e nipoti: quanto di più distante, cioè, da quello che si penserebbe essere un ceppo virale del Covid 19. Adesso l'uomo, primo caso nel Veneziano e terzo in Veneto, è ricoverato in ospedale a Padova in rianimazione. Le sue condizioni sono gravi: le prossime ore saranno cruciali per capire quanto.

I primi sintomi, per il 67enne, si presentano il 13 febbraio. Febbre alta e tosse che non accennano a smettere e che spingono l'uomo a presentarsi il giorno dopo in pronto soccorso a Mirano. Qui, però, dopo un primo controllo, i medici lo dimettono. La terapia consigliata, però, non fa effetto e il quadro clinico del pensionato continua a peggiorare, giorno dopo giorno. Lunedì 17 febbraio torna in ospedale: a quel punto, dal Pronto soccorso, viene ricoverato in Medicina generale e sottoposto a tutti gli esami del caso. È così che, nel vivai da casa a Mirano e nell'incertezza della diagnosi, anche tre sanitari sarebbero venuti a contatto senza protezione con il paziente: ieri i tamponi hanno dato esito positivo. Il sospetto era solo quello di una grave polmonite: dopo le lastre in Radiologia, il malato finisce in corsia fino a giovedì, venerdì viene trasferito a Dolo e qui, sottoposto al test per il Coronavirus. Immediato, a questo punto, un nuovo trasferimento, questa volta all'ospedale della città del Santo, dove viene tenuto sotto controllo costantemente, nell'attesa che arrivino i primi segnali delle cure somministrate.

LE MISURE

«Non ci sarà, per il momento, una quarantena - annuncia il sindaco di Mira, Marco Dori - Le scuole resteranno chiuse come già previsto per il Carnevale. Invitiamo a rispettare il decalogo e in caso di sintomi influenzali rimanere a casa e contattare il proprio medico». Niente emuli di Vo', quindi, in Riviera del Brenta. Niente chiusure imposte o isolamenti obbligati anche per non creare allarmismi o alimentare pericolose psicosi. Ai famigliari e a tutte le persone che avevano avuto, negli ultimi giorni, stretti contatti con il 67enne, è stato fatto il tampone per scongiurare l'ipotesi di contagio. Rapporti ufficiali, al momento, non ne sono arrivati.

Da indiscrezioni i primi test avrebbero dato esito negativo. L'uomo, a quanto pare, non frequentava particolari centri di aggregazione (parrocchia, associazioni sportive o di volontariato) e quindi non è stato necessario, secondo le autorità sanitarie, allargare il raggio della profilassi. Il test invece è stato richiesto anche a medici e infermieri degli ospedali di Mirano e Dolo venuti a contatto con il paziente. Una situazione che, inevitabilmente, ha creato un po' di tensione e preoccupazione da parte del personale. A differenza di quanto avvenuto a Padova, l'Ulss 3 Serenissima ha deciso di non chiudere i suoi ospedali (e neppure singoli reparti). In giornata erano circolate voci circa una possibile limitazione degli accessi ai pronto soccorso, ipotesi però categoricamente smentita dai vertici della Ulss. Si è iniziato a procedere, invece, con una parziale «sanificazione» dei reparti che avevano accolto il 67enne, come richiesto anche dai provvedimenti del Ministero arrivati in serata. A Mirano Medicina, quindi, ma anche il pronto soccorso (dove era passato per ben due volte nel giro di pochi giorni) e Radiologia. Stesso procedimento per il personale dei reparti in Riviera del Brenta.

ASSALTO ALLE FARMACIE

La notizia del primo caso di Covid 19 ha avuto un effetto dirompente: da un lato, fiumi di telefonate ai numeri dedicati per le emergenze, il 1500 e il 118. I centralini, incandescenti, hanno dato segnale occupato a lungo durante la mattinata. Dall'altro la corsa alle farmacie: a mezzogiorno erano introvabili ovunque, tra Mestre, Miranese e Riviera del Brenta, le mascherine e i gel igienizzanti per le mani. Psicosi alimentata, inoltre, anche dalla diffusione pericolosa di fake news. Sui social e in whatsapp, sono circolate notizie di altri casi diversi di contagio in tutto il territorio veneziano.

Notizie, ovviamente, smentite dall'unità di crisi e dall'Ulss stessa. Una delle più diffuse per condivisioni, la bufala di un caso a Campolongo Maggiore, utilizzando una schermata modificata di un portale di informazione locale. Il sito, che ha smentito che la notizia provenisse dai suoi canali, ha già annunciato di aver segnalato l'episodio alla polizia postale.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

