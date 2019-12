CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMILANO Se gli effetti della cannabis sulla salute degli adulti non sono ancora scientificamente provati, di certo se ad assumerla sono gli adolescenti i rischi per la salute mentale possono essere davvero gravi. «La cannabis, anche a basso livello di thc, ha comunque un contenuto che può essere dannoso, specialmente per gli adolescenti, che hanno un sistema nervoso centrale non completamente sviluppato - spiega Sabina Strano Rossi, tossicologa forense dell'università Cattolica di Roma - Si tratta di una sostanza psicotropa che ha...