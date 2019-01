CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMILANO Quando la prima auto ha illuminato con i fari il branco di cinghiali, era già troppo tardi per frenare e l'incidente a catena è stato inevitabile. Un giovane di 28 anni di origine polacche è morto, la fidanzata che viaggiava accanto è in un letto di terapia intensiva all'ospedale di Lodi, un altro automobilista è in condizioni gravissime e otto persone, tra cui due bambini e tre adolescenti, sono rimaste ferite. La causa: il gruppo di animali che alle quattro del mattino di ieri ha invaso l'A1 tra Lodi e Casalpusterlengo...