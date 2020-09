IL CASO

MILANO Nel 2015 ha vinto con l'aiuto del Pd, che si è schiantato alle primarie, e l'appoggio della Lega, che ha ceduto alle pressioni di Berlusconi. Questa volta Giovanni Toti ha fatto tutto da solo. «Quello che si profila qui in Liguria è il più importante successo che il centrodestra abbia mai avuto in Liguria nell'intera sua storia», è la dichiarazione di vittoria. Con il 55,5% Toti viene riconfermato presidente, aggiudicandosi un ampio margine sull'avversario Pd-M5s Ferruccio Sansa (38,4%) e il renziano Aristide Massardo (3,3%). «Sono venti punti in più rispetto alle precedenti votazioni, segno che gli ultimi cinque anni sono stati apprezzati dagli elettori. Ed è una bocciatura per la coalizione giallorossa. Non mi sembra decolli neppure nella terra che ha visto nascere il grillismo». Unica consolazione per il Pd, nella regione che ha governato ininterrottamente dal 1975 al 1990 e dal 2005-2015 con l'ex ministro Claudio Burlando, è il voto di lista, che incassa il 19,7% contro il 20,2 di quella di Toti.

LABORATORIO FALLITO

La campagna elettorale si è chiusa con il dispiegamento di forze del centrosinistra a sostegno di Sansa - da Romano Prodi, con un messaggio, al ministro Guerini, dal vice Pd Orlando a Nichi Vendola - con un tour di Giovanni Toti nel ponente della regione, terra da sempre fertile per il centrodestra, e la visita di Matteo Renzi, giunto a Genova per sostenere il terzo incomodo, Aristide Massardo. Anche Sansa ha viaggiato per mezza Liguria cercando di recuperare terreno parlando di sanità, tema forte della campagna: «Toti ha imbellettato la realtà con milioni di euro di spot elettorali pagati con soldi pubblici. La verità è che a maggio siamo stati la regione con il maggior tasso di letalità in Italia, oggi siamo la regione con la maggiore percentuale di contagi». Ma alla fine quella di Sansa è stata una rincorsa, partita troppo tardi per impensierire Toti e dopo sei mesi di estenuanti trattative tra Pd, M5s e Leu che hanno svuotato di qualsiasi significato il concetto di laboratorio Liguria. Nelle intenzioni doveva essere un nuovo modello di centrosinistra, nella pratica si è arenato in liti e veti incrociati che hanno logorato il Pd ligure già depresso per la serie di sconfitte che hanno consegnato alla destra una delle ex roccaforti rosse e hanno amplificato le tensioni ai vertici nazionali dei Ciquestelle. La scelta di Sansa è arrivata dopo una serie di candidature fallite - tra cui quello dello stesso Sansa poi ripescato - ed è stata vista dai dem locali come un'imposizione del partito, sponsorizzata dal vicesegretario Andrea Orlando (spezzino) e dalla senatrice Roberta Pinotti (genovese). E mentre i pentastellati guardavano litigare Grillo e Di Maio, Matteo Renzi entrava a gamba tesa: «Non potremmo mai sostenere Sansa. Le sue idee anti impresa sono agli antipodi dalle nostre». Così la deputata Raffaella Paita si è trovata di nuovo stritolata dalle divisioni del centrosinistra: cinque anni fa perse alla grande contro Toti, dopo aver vinto le primarie contro Sergio Cofferati che se ne andò in polemica, ora al fianco di Massardo dopo che Italia Viva si è dissociata dalla coalizione dem.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Insomma, più che laboratorio liguria un calderone nel quale non ribollivano idee ma rancori e rivalità personali. Con una tempistica decisamente infelice. Mentre la sinistra si accapigliava, Toti governatore si preparava a indossare la divisa di commissario straordinario per l'emergenza ponte in vista dell'inaugurazione del viadotto sul Polcevera, ricostruito come promesso due anni dopo il crollo del Morandi. Quando il 3 agosto, accanto al presidente Sergio Mattarella, guardava le frecce tricolori volare radente sopra la campata nuova di zecca, il governatore sapeva già di avere in tasca il secondo mandato.

Claudia Guasco

