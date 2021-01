IL CASO

MILANO L'avviso di sfratto all'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera ha ora anche una data di esecuzione. Tra una settimana o al massimo a metà gennaio, filtra dai corridoi del Pirellone, dovrà lasciare l'incarico e si procederà al rimpasto. «Nei prossimi giorni si corre, quando le cose saranno fatte lo saprete», anticipa il leader leghista Matteo Salvini. Che nel frattempo si è trasferito a Milano e ha avuto un primo colloquio con il governatore Attilio Fontana su un «piano complessivo sanitario, economico, sociale, infrastrutturale» per la Regione.

ACCELERAZIONE

Non è un fulmine improvviso, è da metà novembre che si ragiona sulla sostituzione di Gallera. Ma le sue dichiarazioni hanno impresso un'accelerazione, tant'è che circolano già i nomi dei possibili successori: Gian Vincenzo Zuccotti, direttore di Pediatria all'ospedale Buzzi di Milano, e l'ex sindaco Letizia Moratti. Otto giorni dopo il V-day la Lombardia aveva somministrato solo il 3% delle dosi consegnate. «Non faccio rientrare in servizio medici e infermieri per un vaccino nei giorni di festa», la giustificazione di Gallera che ha indignato maggioranza, opposizione, sindaci. Dando una spinta alla sua uscita dal governo della Regione, ormai inevitabile dopo il fallimento della campagna di vaccinazione influenzale, con bandi d'acquisto andati ripetutamente a vuoto e dosi comprate a prezzo triplicato. Che l'assessore fosse un problema è chiaro anche alla maggioranza da oltre un mese. Il 2 dicembre ha superato una mozione di sfiducia Pd-M5S, ma pareva solo una questione di tempo: dopo i due passaggi critici del rinnovo delle commissioni consiliari e l'approvazione del bilancio triennale della Regione, si attendeva il passo successivo, cioè la sostituzione dell'assessore. Che non è arrivata, perché un rimpasto non è comunque un'operazione semplice. Con la revoca dell'incarico, «se Gallera torna a fare il consigliere regionale ne deve saltare uno di Forza Italia, con ricadute a cascata e una rottura totale degli equilibri», spiegano fonti del Pirellone. Per questo la maggioranza lavorava alla soluzione di uno spacchettamento dell'assessorato: la Sanità a un tecnico, il Welfare a Gallera. Ipotesi che l'opposizione, dopo i risultati dell'esponente di FI, non avrebbe mai accettato. Da qui l'idea di affidare i Trasporti a Gallera e il suo assessorato a un tecnico. Su questo punto l'indicazione di Fontana è sempre stata chiara, il sistema sanitario va rafforzato con la nomina di una persona di spessore. A complicare la situazione ci sono le fronde interne, con la frangia capitanata dal presidente per la Lega della commissione Sanità Emanuele Monti che ieri, in un'intervista a Malpensa24, ha lanciato l'ultimatum: «Stiamo perdendo la fiducia in Gallera. La percentuale di vaccinati è ridicola, questo ha indebolito molto la sua credibilità nei confronti della maggioranza di centrodestra che lo sostiene. I pronto soccorso non chiudono né a Capodanno né nelle altre festività, dovevano essere comunque dedicati alle vaccinazioni».

PROFILASSI

Da ieri si cerca di recuperare, ma non si è andati oltre le 6.000 iniezioni. «Dopo una partenza lenta di una macchina molto complessa, oggi si va a buon ritmo», sostiene Giacomo Lucchini, responsabile del piano di vaccinazioni anticovid della Lombardia. Davide Galimberti, sindaco di Varese, è scettico. «Con 10 mila vaccinazioni previste al giorno significa che i cittadini lombardi saranno vaccinati tra 1.000 giorni circa, ovvero entro l'agosto 2023. Queste tempistiche sono assolutamente inaccettabili. Auspico che tutto sia rimediabile, ma serve una guida che sappia dare un'indicazione precisa. Al di là del fatto che una pandemia ha aspetti non prevedibili, è indubbio che Regione Lombardia ha dimostrato una serie di carenze». Ultima, la profilassi al rallentatore. «Sconcertato dai ritardi» anche il consigliere regionale del M5S Nicola Di Marco. «Ogni giorni recuperato nel superare l'emergenza Covid è un giorno guadagnato sul piano dell'emergenza economica, eppure la maggioranza è così attenta al tema della produttività economica. Il confronto con le altre regioni è impietoso, lo diciamo da mesi che serve un cambio di passo».

Claudia Guasco

