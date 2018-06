CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMILANO Il 20 marzo il ministero degli Interni, Direzione centrale anticrimine della polizia, ha diramato una circolare indirizzata a sei questure italiane: Brindisi, Caserta, Catania, Milano, Padova e Reggio Emilia. Da qui è partita la sperimentazione, primo passo ormai completato: «Presto i poliziotti avranno in dotazione i taser, così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi», annuncia il capo della polizia Franco Gabrielli. Lo anticipa uscendo...