IL CASOMILANO Estraneo al fatto. La frase pronunciata dal giudice di Milano deve essere stata la musica più bella da ascoltare per il cantante 34enne Marco Carta che era stato accusato di furto aggravato e ieri ha subito un processo per direttissima. L'episodio è avvenuto venerdì sera, presso La Rinascente di piazza Duomo a Milano, aperta fino a tardi in occasione del Black Friday. L'artista sardo, in vena di shopping in vista di una prossima vacanza in Grecia, e una donna di 53 anni, pare sua amica stretta, né sarda né milanese, sono...