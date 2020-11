IL CASO

MILANO È un'influencer con 22 milioni di seguaci, a capo di tre aziende che fatturano 18 milioni, indossa un morbido completo di lana rosa premaman da 360 dollari ed è la moglie di Fedez. Tutto vero, ma le due ultime informazioni su Chiara Ferragni sono fuorvianti: mettono in ombra il suo curriculum di imprenditrice, evidenziano il fatto che sia ricca e abbia sposato un rapper di successo. Con un uomo sarebbe andata allo stesso modo? No, perché è ancora radicato quello che lei definisce «double standard». Principi di giudizio diversi che riguardano situazioni simili a seconda che il protagonista sia femminile o maschile. Vale per il lavoro, la carriera e purtroppo anche nei casi di violenza sessuale.

PAURA DI DENUNCIARE

Chiara Ferragni ne parla spesso, ma questa volta ci ha riflettuto a lungo. Il suo post su Insagram dura dieci minuti e lei ha davanti sé un mucchietto di fogli di appunti fitti, «perché voglio fare un discorso che abbia un inizio e una fine». E la sintesi è: «Questo è il momento di cambiare». Il manifesto dell'influencer si intitola Essere donna nel 2020, nasce dai suoi pensieri su recenti casi di violenza e dall'esperienza personale. «Voi non avete idea delle centinaia di ragazze che mi hanno scritto raccontando di non avere mai avuto il coraggio di denunciare uno stupro perché avevano paura della reazione degli altri, o perché si sentivano in colpa dato che avevano una gonna corta, avevano bevuto o erano tornate a casa troppo tardi», racconta. Ragazze cattive che se la sono cercata, c'è chi le incolpa. E loro adesso rispondono, condividendo su Twitter il motivo per cui sono state zitte. Una foto con un foglio in mano su Why I didn't report, perché non ho mai denunciato. «Ero ubriaca e l'ho lasciato tornare a casa con me. Mi sentivo come se fosse colpa mia e non volevo rovinargli la vita. Mi tormento per non aver salvato la ragazza dopo di me», scrive Sidney. «Alcuni amici non mi credevano. Avevo già detto di sì a questa persona in passato quindi non contava, giusto? Sapevo come sarebbe andata a finire la denuncia, sembrava volessi attirare l'attenzione. Inizia a credere alle persone», esorta Amelia. Vergogna, paura, senso di colpa. «La nostra società è ancora maschilista e patriarcale e le donne vengono giudicate in maniera differente», afferma Chiara Ferragni. «Ho cominciato a notare la narrazione sbagliata grazie anche al post dell'utente Spaghetti Politics, che ha messo in evidenza come a volte nelle cronache, per superficialità o preconcetti, si inseriscono elementi che tendono a giustificare la violenza inflitta». Nei fatti che coinvolgono donne si cerca di scusare i comportamenti maschili, si citano dei dettagli della relazione come la gelosia, se era una storia di tradimenti. In questo modo la donna viene colpevolizzata e «un temine che ho scoperto di recente è victim blaming, un fenomeno super diffuso e che spesso viene fatto dalle donne stesse». Si sposta la colpa dall'aggressore alla vittima «con delle frasi del tipo come eri vestita, eri ubriaca». Accade nella vita reale e sul web è una valanga.

