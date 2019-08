CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO È ancora senza un perché il folle gesto di un uomo che ha rischiato di trasformarsi in un brutale assassinio aggredendo una passante con un coccio di bottiglia, ieri mattina, in centro a Milano. Al momento, infatti, dalla ricostruzione della polizia si evince che lo abbia fatto senza motivo, scegliendo la vittima a caso e, dopo aver cominciato a picchiarla, spaccando una bottiglia trovata in strada.Erano da poco passate le 12 quando in largo La Foppa, piazza della movida tra Garibaldi e Brera, dei passanti sentono urlare...