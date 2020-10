IL CASO

MILANO Dopo il gip di Milano, anche il Tribunale del Riesame scagiona Marco Venturi, ritenendo che «non vi siano gravi indizi di colpevolezza a carico» dell'uomo accusato dalla Procura di aver ucciso la fidanzata, Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni (nella foto) trovata impiccata con una sciarpa a un albero nei giardini di piazza Napoli nella notte del 31 maggio 2016. «Con un grado di rilevante probabilità» si è trattato di suicidio, secondo i giudici che hanno confermato il provvedimento con cui a marzo il gip ha rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere firmata dal pm Gianfranco Gallo, il quale, nonostante la bocciatura della sua ricostruzione, è comunque pronto a chiedere il rinvio a giudizio .

Sono decisive le perizie nel giallo di quella notte che Venturi aveva trascorso a bere e litigare con Carlotta, la quale lo aveva anche denunciato per stalking. Il perito nominato dal gip Alfonsa Ferraro aveva sostenuto la tesi del suicidio. La relazione dei consulenti della Procura, in linea con quelli della famiglia di Carlotta Benusiglio, delinea invece l'ipotesi di uno strangolamento «con un mezzo naturale ovvero serrando la stessa sciarpa che la donna indossava», in seguito al quale sarebbe stato simulato il suicidio.

L'appunto più forte espresso dal Riesame è sottolineato nell'ordinanza: il pm ha «scelto di non chiedere alla Polizia di Stato l'informativa finale che doveva mettere in relazione tutti gli elementi investigativi di rilievo, ritenendo più opportuno farlo da sé». Ma per i giudici il pm ritiene «pacifici» elementi che tali non possono ritenersi. E non ci sono elementi «forti o anche solo deboli ma univoci» per sostenere che la morte sia riconducibile a un terzo.

