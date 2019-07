Il caso migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA La nave dell'ong Mediterranea, il veliero Alex, rifiuta l'ingresso in porto a La Valletta. Niente Malta quindi. La situazione è in stallo. E il conflitto con il ministro degli Interni, Matteo Salvini, sale di livello. L'ong teme il sequestro dell'imbarcazione che batte bandiera italiana. Anche se ufficialmente la sua risposta è un'altra: «In queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione. Siamo in attesa di assetti navali italiani o maltesi che prendano a bordo queste persone». L'organizzazione umanitaria...