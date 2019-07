CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE «Se il modulo da un punto di vista legale ha dei profili di illegittimità, lo cambieremo sicuramente», parola di Carlo Marzolo, dirigente dell'istituto comprensivo Cornaro con sedi a Fossò e Vigonovo in provincia di Venezia e a Saonara in provincia di Padova. La dichiarazione arriva il giorno dopo le polemiche suscitate dalla segnalazione di alcuni genitori che all'atto di compilare il questionario per iscrivere i figli alla elementare di Tombelle di Vigonovo si sono imbattuti nella richiesta, bollata come altamente...