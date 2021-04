Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMESTRE Il vaccino è una cosa seria, ma la vita in comunità anche di più. E così gli ospiti che sceglieranno (o hanno già scelto) di non farsi somministrare la dose di Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson (quando arriverà) che sia, non potranno più partecipare alla vita comunitaria dei Centri don Vecchi di Mestre.Una decisione dura, quella stabilita dalla Fondazione Carpinetum che, in varie sedi, ospita circa 600...