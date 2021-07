Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMESTRE Il Cipess ha bocciato le bretella ferroviaria per collegare l'aeroporto Marco Polo di Tessera alla rete nazionale, e nello specifico alla linea Venezia-Trieste. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, riunito in questi giorni proprio per valutare il progetto da circa 500 milioni di euro di Rfi e Italferr, ha rilevato troppe criticità, soprattutto secondo il ministero dei Beni...