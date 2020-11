IL CASO

MESTRE Ha letteralmente lapidato la Madonna. Un 31enne palestinese, l'altra notte, ha preso a sassate la statua della vergine di piazzale Giovannacci a Marghera, mozzandole le mani e la testa. Non ha fatto molta strada: la polizia, avvertita dai residenti, è piombata sul posto e l'ha bloccato dopo pochi minuti. Portato in questura, si è scoperto che l'uomo aveva ottenuto lo status di rifugiato in Belgio. Nel frattempo le immagini del sistema di videosorveglianza hanno confermato che l'autore del vandalismo sulla statua era effettivamente lui. Il caso ora è passato alla Digos che avrà il compito di verificare eventuali legami con il mondo dell'islam radicale. Ipotesi, però, che al momento appare remota: «Per ora, dai nostri approfondimenti non risultano collegamenti con realtà fondamentaliste - commenta il questore di Venezia Maurizio Masciopinto - sembra più probabile che si sia trattato del raid di una persona con problemi psichici». L'uomo è stato denunciato per offese ad una confessione religiosa tramite danneggiamento di cose. Nel pomeriggio la testa è stata riattaccata alla statua, per le mani invece bisognerà attendere un po': i danni sono rilevanti e bisognerà procedere con un restauro più minuzioso.

MELONI E BRUGNARO

Sulla questione è intervenuta anche la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: «È un oltraggio alla nostra identità. Per il responsabile pugno duro e condanna esemplare. Non possiamo tollerare un simile affronto nei confronti dell'Italia e della sua storia», ha scritto sulla sua pagina Facebook. «Un gesto che offende la nostra città, la nostra storia e i nostri valori - ha aggiunto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - un atto vile, che mira a ferire la nostra sensibilità. Ho subito dato disposizione ai tecnici dei Lavori pubblici perché la statua sia prontamente riparata e riportata al suo splendore». Al coro delle voci di condanna del gesto si sono aggiunti anche l'ex presidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin, e il parlamentare leghista Alex Bazzaro.

Il patriarca, Francesco Moraglia, si è detto molto triste e addolorato per «l'offesa arrecata alla Madre del Signore e anche per quanti si sono resi protagonisti dell'insano gesto». «In queste ore - ha continuato Moraglia - ho sentito il parroco di Sant'Antonio di Marghera, padre Floriano Broch, e gli ho chiesto di organizzare in quel luogo, in occasione della prossima solennità dell'8 dicembre, insieme ai confratelli e alle altre comunità del Vicariato di Marghera, un momento di preghiera mariana con la recita del Rosario».

Davide Tamiello

