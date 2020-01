IL CASO

MESTRE Enti locali grandi assenti al processo sulle infiltrazioni della camorra nel Veneto Orientale. All'udienza preliminare di ieri mattina, nell'aula bunker di Mestre, hanno chiesto di costituirsi parte civile la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell'Interno, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, oltre a Cgil regionale e provinciale e all'associazione Libera. Non c'erano, invece, né la Regione Veneto, né il Comune commissariato di Eraclea, né la Città metropolitana di Venezia che a questo punto potrebbero aver perso l'occasione di costituirsi a carico degli imputati che sceglieranno di essere giudicati con rito abbreviato (al momento indicativamente sono 17), ma eventualmente potranno farlo in un secondo momento, quando si aprirà il dibattimento pubblico per tutti gli altri.

Il giudice per l'udienza preliminare Andrea Battistuzzi, infatti, ha precisato di aver chiuso ieri i termini per potersi costituire parte civile. La costituzione di parte civile ha come obiettivo quello di chiedere e ottenere dagli imputati un risarcimento per i danni sofferti, ma si tratta anche di un'azione simbolica, soprattutto nel caso di enti pubblici. L'assenza di Regione, Comune di Eraclea e Città metropolitana non è dunque passata inosservata, in quanto il processo in corso riguarda preoccupanti fenomeni di infiltrazione mafiosa nella nostra regione.

DELIBERA DI GIUNTA

L'Avvocatura regionale aveva in realtà contattato gli uffici della Procura nella giornata di lunedì, anticipando l'intenzione di costituirsi parte civile, e chiedendo di poter ottenere i documenti processuali necessari. Il capo ufficio stampa di palazzo Balbi, Carlo Parmeggiani, in serata ha precisato che la Giunta regionale ha deliberato nella seduta di martedì, e si costituirà parte civile, essendo nei termini per farlo, nei confronti di circa metà degli imputati.

La Città metropolitana ha invece fatto sapere, attraverso l'avvocato Roberto Chiaia, di non aver ricevuto alcuna notifica dell'udienza da parte degli uffici giudiziari e di non essersi presentata in aula bunker per questo motivo, riservandosi di studiare la possibilità di costituirsi contro gli imputati che sceglieranno il dibattimento: da quanto appreso ieri saranno la maggior parte, più di cinquanta.

Tra i privati cittadini e gli imprenditori locali vittima di atti di violenza da parte del clan Donadio - una cinquantina quelli individuati dai pm - non si è costituito parte civile nessuno, tranne Fabio Gaiatto, il trader di Portrogruaro già condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione a Pordenone per una maxi truffa ai danni di decine di risparmiatori, vittima di ripetute estorsioni che sarebbero state commesse da Luciano Donadio, Raffaele Buonanno, Giacomo Fabozzi, Berardino Notarfrancesco, Claudio Casella e Samuele Faè per ottenere la restituzione dei 7 milioni di euro investiti presso di lui da Faè.(gla)

