IL CASO MESTRE «Con quel nome deve avere un gran fiuto», «una

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMESTRE «Con quel nome deve avere un gran fiuto», «una garanzia di professionalità». E così via. È bastato il tweet del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, postato nella serata di martedì, a scatenare l'ilarità in rete: «Abbiamo ufficialmente la terza unità cinofila, il suo nome è Lapo», ha scritto Brugnaro nel suo account Twitter, poi rilanciato dall'assessore Simone Venturini per festeggiare l'arrivo del nuovo cane antidroga. Un pastore tedesco che, essendo a Venezia, è già stato soprannominato Lapo el can.SEMBRAVA UNO...