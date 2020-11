IL CASO

MESTRE Barcone della morte era forse troppo forte per una mostra d'arte come la Biennale, così quando arrivò a Venezia venne nominato Barca nostra per significare probabilmente che quel peschereccio eritreo dove il 18 aprile del 2015, a 60 miglia dalle coste libiche, trovarono la morte tra 700 e mille migranti e solo 28 persone riuscirono a salvarsi, è una tragedia nostra, di tutto il mondo occidentale. Ironia della sorte oggi, in realtà, la Barca nostra non si sa di chi veramente sia, ed è scoppiato un contenzioso proprio per stabilire chi se la debba prendere e portare via, dato che il piazzale dove è stata sistemata poco distante dal Padiglione Italia alle Gaggiandre dell'Arsenale va liberato perché serve per altri scopi, forse per un'altra opera d'arte in vista della prossima Biennale 2021 dopo che quella di quest'anno è stata cancellata per Covid.

PROPRIETÀ IGNOTA

Quell'imbarcazione era sicuramente del Mare Adriatico dove si era incagliata a 370 metri di profondità, ma non lo è più da quando il Governo Renzi nel 2016 decise di spendere 10 milioni di euro per tirarla fuori e trasformarla in monumento a futura memoria, più altri 10 milioni per l'esame del Dna dei corpi che permise di identificarne appena due dato che il mare e l'anno intero trascorso sott'acqua avevano trasformato i poveri resti umani in un'unica gigantesca poltiglia informe: mille salme chiuse in una stiva che avrebbe potuto contenere al massimo 40 persone. Oggi quel barcone non è dunque del mare, e non è nemmeno del Governo che ormai, dopo una portentosa campagna mediatica, se l'è dimenticato; sarebbe forse del Comune di Augusta (Siracusa) dove nel 2016, una vota recuperato dalla ditta Fagioli e dalla Marina Militare, era stato piazzato a terra sotto un tendone refrigerato e affidato all'Amministrazione comunale, ma Augusta non ha finanze che possano permettere di prenderlo in carico, nonostante all'epoca il dibattito locale fu molto acceso tra Cgil, Legambiente e alcuni parroci da una parte che volevano trasferire lo scafo all'ex chiesa all'aperto di Monte Tauro per costruire un giardino della memoria; parte del Pd che voleva portarlo a Milano; e infine il centrodestra che denunciava l'enorme spreco di denaro pubblico. Mentre ad Augusta si discuteva, il barcone ha ripreso il mare ed è finito, appunto, all'Arsenale di Venezia realizzando un'idea dell'artista svizzero Christoph Buchel che aveva battuto le precedenti proposte del regista messicano Iñárritu, che voleva montarlo in piazza Duomo a Milano, e anche di quanti del Governo Renzi proponevano di piazzarlo davanti alle istituzioni comunitarie a Bruxelles. È, forse allora, di proprietà di Buchel? L'artista, come riporta Repubblica, ha denunciato la ditta incaricata del trasferimento a Venezia per un presunto danneggiamento e la sua ultima iniziativa è stata quella di chiedere la copertura assicurativa per le opere esposte, a causa appunto del danneggiamento.

IN TRIBUNALE

I giudici del Tribunale di Venezia hanno chiesto un accertamento tecnico. E la Biennale? Ieri ha messo nero su bianco che «dalla fine di novembre 2019 ha più volte sollecitato l'artista e la Galleria che lo rappresenta, Hauser & Wirth, al rispetto degli impegni presi in merito alla restituzione dell'opera al legittimo proprietario, la Città di Augusta. L'opera era stata concessa all'artista in comodato d'uso per essere esposta alla Biennale Arte 2019». Ed ora si trova esattamente nello stesso posto in cui era stata installata quando la vide pure il ministro della Cultura Dario Franceschini commentando: «L'allora presidente Matteo Renzi decise di recuperarla per renderla un simbolo delle morti di migranti nel Mediterraneo. Dopo mesi di odio e dolore tornano civiltà e umanità».

L'esatto opposto di quel che dichiarò il senatore del gruppo Idea, Popolo e Libertà, Carlo Giovanardi, a luglio del 2017 dopo aver presentato, anche assieme a Maurizio Gasparri, varie interrogazioni rimaste senza risposta, quando scoprì che i corpi delle vittime erano stati sparpagliati in Sicilia e Calabria, forse in fosse comuni e di sicuro senza un nome che permettesse di identificarli: «L'operazione barcone della morte è stata soltanto un costoso e insensato spot; cinica propaganda politica che tutti i grandi giornali italiani hanno bevuto per mesi, senza porre e senza porsi la minima domanda. Io invece continuo a chiedermi quante vita di migranti avrebbero potuto essere salvate con quei 20 milioni di euro». Secondo il Commissario straordinario per le persone scomparse in Italia sono 31.700 quelle mai più rintracciate, e il Mediterraneo negli ultimi dieci anni di migrazioni è diventato la tomba di ameno 13 mila corpi.

Elisio Trevisan

