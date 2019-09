CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE Avevano ottenuto, dopo una lunga attesa, lo status di rifugiato politico. In regola con i documenti, quindi, meno con il metodo scelto per guadagnarsi da vivere: i carabinieri di Mestre hanno arrestato lunedì mattina tre pusher che vendevano marijuana tra la zona di via Piave e il parco della Bissuola, entrambe zone note in città per lo spaccio di stupefacenti. Si tratta di Lamin Drammeh, maliano, 29 anni, già con precedenti specifici, denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, Ogbes Ebojele, nigeriano, 34 anni,...