MERLARA (PADOVA) «In questa comunità dove tanto si è pianto e dove permangono mestizia e dolore per i 34 nonni, Gesù è vicino a chi soffre. Il Signore non ci salva tenendoci lontano dalle difficoltà, ma ci tiene per mano soprattutto nelle ore più buie». Sono le parole del segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, ieri in visita a Merlara, il paesino della Bassa Padovana dove il virus, penetrato nel pensionato Scarmignan, ha fatto strage di anziani. Prima una messa, poi una benedizione alla casa di riposo.

Il cardinale ha concelebrato la funzione nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria assieme al parroco don Lorenzo Trevisan, che l'altro giorno ha anche comunicato una dolorosa decisione alla comunità di Merlara e Minotte: la vendita del campo sportivo parrocchiale. Il virus, infatti, non ha solo falciato via le vite dei 34 nonnini dello Scarmignan, ma ha anche minato profondamente il bilancio della parrocchia. Sì, perché per tre mesi non ci sono state messe aperte ai fedeli per via del Covid. Il che corrisponde ad altrettanti mesi senza alcuna offerta per il sostentamento della chiesa. E così la diocesi ha spinto le sue parrocchie, pur di non finire con i bilanci in rosso, a vendere i propri tesori. Che nel caso di quella di Merlara e Minotte, sono i diecimila metri quadri di campi sportivi parrocchiali che si estendono dal retro della chiesa verso la campagna.

Il campo da calcio è da molti anni in convenzione al Comune di Merlara per gli allenamenti e le partite della squadra locale, ma da tempo non è più utilizzato anche se qualche ragazzo tutt'oggi qualche tiro a pallavolo o a basket lo fa nel campetto più piccolo. La notizia della vendita è arrivata nelle case degli abitanti di Merlara attraverso il bilancio della parrocchia relativo al 2019.

Don Lorenzo spiega: «Il mondo intero è stato colpito dalla pandemia del Covid-19 e come in molte famiglie/aziende anche la parrocchia ha registrato una riduzione notevole delle entrate. In questo periodo abbiamo tuttavia continuato a pagare le rate del mutuo, che ammontano a 2.450 curo mensili. La parrocchia è proprietaria oltre che della canonica e del patronato e degli annessi terreni, anche di un appezzamento di terreno di circa 10mila metri quadri, adibito a campo da calcio, che ultimamente risulta non utilizzato dalle società sportive del paese. Visto che la parrocchia non utilizza questo terreno e considerati i pressanti solleciti da parte della Diocesi di ridurre il debito vendendo tutti gli immobili ritenuti non più indispensabili, si è deciso di metterlo in vendita con lo scopo di ridurre questo debito».

Una decisione sofferta, assicura don Lorenzo: «Non è stata una scelta fatta a cuor leggero, dispiace sempre privarsi di un qualcosa che i nostri padri ci hanno lasciato, però è una scelta obbligata, necessaria, dettata dall'evolversi dei tempi, che hanno visto una profonda mutazione della società».

