IL CASOMARTELLAGO (VENEZIA) È riuscito a tenere testa per ben tre anni e mezzo al morbo della mucca pazza: un'eccezionale resistenza che potrebbe fornire preziose indicazioni alla ricerca. Lunedì, dopo una lunga e coraggiosa battaglia, è spirato all'ospedale di Mirano Sergio Fusaro, 73 anni, nato e sempre vissuto a Martellago, dov'era molto conosciuto. Aveva fatto le scuole superiori, aveva la passione per i libri, coltivata fino all'ultimo, e per l'astronomia, ma per tutta la vita Fusaro, come i fratelli, si è dedicato all'attività di...