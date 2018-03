CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMADRID Ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Neumünster, nel Land di Scheswig-Holstein, nel nord della Germania, dov'è stato trasferito dopo l'arresto che ha posto fine alla fuga. Quattro mesi dopo l'auto-esilio dalla Spagna, dove rischia fino a 30 anni di carcere per il referendum unilaterale di indipendenza della Catalogna, l'ex presidente Charles Puigdemont, è caduto come un topo nella trappola tesagli dall'intelligence spagnola. Lo tenevano sotto controllo da venerdì quando, non appena saputo dell'ordine europeo di...