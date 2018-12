CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLONDRA Marito e moglie di mezza età, abitanti di Crawley, una cittadina del Sussex a soli otto chilometri da Gatwick. Sono gli unici sospettati nell'indagine sui droni che hanno causato il caos nello scalo londinese causando la cancellazione di centinaia di voli e disagi per migliaia di passeggeri in partenza per le vacanze di Natale. Paul Gait, 47 anni, e la moglie Elain Kirk, 54, sono stati arrestati venerdì sera poco dopo le 22 nella città e ieri la polizia ha perquisito il loro appartamento alla ricerca di qualche elemento che...