IL CASO LONDRA I numeri potrebbero esserci, per approvare l'accordo di Boris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOLONDRA I numeri potrebbero esserci, per approvare l'accordo di Boris Johnson sulla Brexit. E il governo cercherà di sfruttare l'occasione già oggi, se lo speaker della Camera John Bercow lo accetterà, avviando una lotta contro il tempo per rispettare la promessa di portare il Paese fuori dall'Unione europea allo scoccare delle 11 di sera del 31 ottobre. Dopo l'emendamento con cui sabato scorso i deputati hanno chiesto di approvare prima le leggi attuative del decreto di uscita dalla Ue per essere certi di scongiurare il no deal,...