Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOLONDRA È la vigilia della finale dell'Europeo, domani sera gli azzurri sfideranno l'Inghilterra a Wembley. Ma è di nuovo scattato l'allarme a Casa Italia, come cento giorni fa. Come a inizio aprile. Da Vilnius, dopo la partita in Lituania per le qualificazioni mondiali, tornarono contagiati una trentina tra giocatori, primo Bonucci capitano in quella trasferta, staff tecnico, compresi Vialli e De Rossi, e dipendenti della Figc....