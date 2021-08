Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOLIGNANO Una vecchia conoscenza ritrovata in spiaggia, la proposta di raggiungere alcuni amici in un appartamento. Poi l'approccio, l'abuso e la violenza di gruppo. Lei che fugge scioccata e ritorna in spiaggia confusa, un bagnino che la incontra, con il quale si confida. Infine la decisione di confessare tutto al padre e il genitore che in preda alla rabbia raggiunge l'abitazione dei ragazzi, sfondando la porta. Le grida, i vicini che...