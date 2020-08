IL CASO

LIGNANO Stuprata da due ragazzi la notte di Ferragosto sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, mentre un terzo giovane assisteva alla scena. Lo ha denunciato una ragazzina quindicenne nata in provincia di Padova, e, come ha confermato la Questura di Udine, residente in provincia di Venezia. E la Squadra Mobile nel giro di poche ore da quel racconto, ascoltato in modo informale, è riuscita ad individuare tre giovanissimi, uno di sedici anni e due di diciassette. A quanto si è appreso, si tratta di due cittadini albanesi (di 17 e 16 anni) e un ragazzo di origini egiziane di 17 anni sulla cui cittadinanza sono in corso delle verifiche. I tre adolescenti sono stati fermati per accertamenti e condotti in Questura. In serata due saranno sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e il terzo denunciato. A quanto pare erano anche loro in vacanza a Lignano, assieme ad una onlus di Milano, una comunità che segue sia minori stranieri non accompagnati sia ragazzi difficili.

LA DENUNCIA

Secondo gli elementi raccolti dalla Squadra Mobile diretta da Massimiliano Ortolan, l'adolescente veneta, in vacanza con la famiglia, si trovava in compagnia di alcuni amici. Poi, la persona che era con lei si sarebbe allontanata e la quindicenne si sarebbe ritrovata da sola. Era quasi l'una di notte di un Ferragosto da tutto esaurito a Lignano, quando, secondo i riscontri investigativi, sulla sabbia dell'arenile davanti al Lungomare Trieste, si è consumata la violenza. Due ragazzi, secondo il suo racconto alla Polizia, avrebbero abusato di lei, mentre un terzo giovane sarebbe stato presente ma non avrebbe partecipato allo stupro. Poi, sono scappati. Gli amici l'avrebbero raggiunta poco dopo, trovandola in lacrime. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine. La ragazza, a quanto riferito, era ancora sotto choc, travolta dalla notte probabilmente più brutta della sua vita. La Squadra Mobile ha subito applicato il protocollo utilizzato nei casi di violenza sessuale, mentre si è immediatamente messa sulle tracce dei ragazzi che erano fuggiti. Alle ricerche ha partecipato anche la Polizia locale.

Le analisi dei medici all'ospedale di Latisana avrebbero confermato la violenza sessuale: dopo una mattinata trascorsa in corsia, la quindicenne è stata dimessa con una prognosi di quindici giorni. Le sue condizioni fisiche non sono preoccupanti, ma quello che ha vissuto la ha comprensibilmente segnata.

L'INDAGINE

I poliziotti della Mobile hanno sentito molte persone, fra cui gli amici della quindicenne. Pare che lei si trovasse in un posto non di passaggio quando è stata raggiunta dai tre ragazzi. Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a stringere il cerchio intorno ai tre minorenni, che sono stati fermati per accertamenti. La Polizia ieri sera stava cercando di chiarire le responsabilità di ciascuno di loro nella vicenda, soprattutto per individuare gli autori della violenza. Come spiega l'assessore alla Polizia locale di Lignano, Massimo Brini, «i giovani fermati erano a Lignano con una onlus che si occupa di ragazzi difficili, che avrebbero dovuto essere seguiti, cosa che però - sostiene Brini - non è stata fatta. Avrebbero dovuto essere controllati. Era già un paio di giorni che stavano disturbando i turisti e la gente in spiaggia, passando tra gli ombrelloni». In serata la Polizia (la Mobile e il personale del posto temporaneo di Lignano) ha reso noto che d'intesa con la Procura per i minorenni di Trieste stava «sottoponendo a fermo di polizia giudiziaria per violenza sessuale di gruppo due dei giovani individuati nel pomeriggio odierno» e che «il terzo sarà denunciato in stato di libertà».

IL COLLOQUIO

Sarà l'autorità giudiziaria a decidere le forme dell'audizione della ragazzina vittima della violenza a Lignano Sabbiadoro, che dovrebbe avvenire alla presenza di uno psicologo. Il presidente degli psicologi del Friuli Venezia Giulia Roberto Calvani plaude all'operato delle forze dell'ordine: «Se li hanno presi e sono i responsabili, bene, ne sono molto contento. Il protocollo per l'inserimento dello psicologo in pronto soccorso e per l'istituzione di un'équipe per l'emergenza psicologica è sul tavolo della direzione, ignorato da almeno quattro anni». E Calvani aggiunge: «Con la Questura di Udine ne abbiamo parlato in videoconferenza e l'Ordine è disponibile a collaborare, ma bisognerebbe mettere nero su bianco. Ho proposto una convenzione».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

