IL CASOLIGNANO Il video di quella notte di terrore è un pugno nello stomaco. Il volto coperto di sangue, la voce spezzata, un ragazzo in spiaggia si lamenta e cerca di proteggersi con la mano. «No... No...». «Ti prego, basta». Ma il baby bullo non ha pietà: «Ti vuoi far male eh, pezzo di m.? Allora dammi il tuo telefono e i tuoi soldi. Dammi il tuo telefono e i tuoi soldi. Ti uccido. Il tuo telefono e i tuoi soldi. Muovi il c. Muovi il c. O ti faccio ancora più male». La giovanissima vittima, che continua a grondare sangue, riesce...