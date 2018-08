CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOLebron James lo aveva accusato di usare lo sport per dividere il Paese, per di più nel corso di un'intervista alla odiata Cnn. Donald Trump ha aspettato il weekend e dalla sua tenuta in New Jersey ha sparato una bordata via Twitter senza precedenti contro la star assoluta del basket americano: «È stato intervistato dall'uomo più stupido della tv, Don Lemon. È riuscito a far sembrare Lebron intelligente, il che non è facile!». Apriti cielo, sui social media i fan del campione, ma non solo loro, sono tornati ad accusare il tycoon...