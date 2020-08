IL CASO

JESOLO (VENEZIA) Il provvedimento è scattato alcune ore prima della chiusura imposta ieri dal Governo in tutta Italia. Blitz nella notte di Ferragosto, chiusa per cinque giorni la discoteca King's. Si tratta dello storico locale da ballo di Jesolo, il primo ad aprire dopo il lockdown e ora nuovamente chiuso. E il primo a subire le conseguenze della nuova ordinanza della Regione, che ha introdotto l'obbligo di indossare la mascherina anche quando si balla e la riduzione della capienza del 50%. Dei limiti difficili da rispettare, di fronte ai quali i gestori hanno spiegato da aver fatto il possibile.

LE IRREGOLARITÀ

All'1.30 della notte simbolo dell'estate, gli agenti della squadra della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Venezia hanno varcato l'ingresso del locale e dato inizio ai controlli. Durante gli accertamenti sono state evidenziate delle violazioni delle misure anti-covid, all'interno del locale ma anche all'esterno. In particolare i poliziotti hanno riscontrati degli assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia all'interno. Per esempio nella zona a ridosso della pista da ballo ma anche intorno ai tavoli. E come se non bastasse è stato anche accertato il mancato rispettato il distanziamento sociale e che molti avventori non facevano utilizzo in modo corretto dei dispositivi previsti dalla normativa vigente. La serata è comunque arrivata al termine ma una volta conclusi gli accertamenti, gli agenti hanno applicato la sanzione prevista dall'ordinanza regionale, vale a dire la sospensione dell'attività per cinque giorni.

LA PERDITA

Ieri è poi arrivata la chiusura imposta dal Governo fino al 7 settembre, che per Jesolo significa azzeramento della movida. E di conseguenza una perdita, in una stagione non facile, di una parte importante della propria offerta turistica. Senza dimenticare la scelta dei gestori della discoteca Il Muretto, l'altro storico locale jesolano, che da giovedì scorso, dopo una serie di controlli e la notifica di un verbale, hanno deciso di chiudere la stagione in anticipo, annullando anche l'evento di Ferragosto. I gestori del King's, ribadiscono invece di aver fatto il possibile per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. «Stiamo parlando di adempimenti difficili da adempiere e da far rispettare spiega il gestore Riccardo Checchin , all'ingresso abbiamo controllato che tutti i clienti avessero la mascherina, all'interno più volte abbiamo chiesto di indossarla ma i nostri inviti sono spesso caduti nel vuoto e in questo senso non abbiamo alcuna autorità. Gli assembramenti che ci sono stati contestati all'esterno sono legati alle varie procedure che dobbiamo effettuare prima di consentire l'ingresso al locale: verifica della prenotazione e dei documenti, rilevazione della temperatura corporea, accertamento che l'ospite non sia alterato e igienizzazione della mani. Con queste condizioni la coda all'ingresso è inevitabile». E lo stesso vale all'interno, ai lati della pista da ballo. «Anche in questo caso prosegue il gestore del King's gli ingressi sono contingentati e limitati da un conta persone: i ragazzi si posizionano ai lati per iniziare a ballare nel primo momento utile. Attorno ai tavoli la maggior parte di chi ordina un cocktail quando finisce la consumazione non si mette subito la mascherina, non è un problema delle discoteche, accade ovunque». Nonostante le violazioni riscontrate i gestori si definiscono sereni. «Siamo consapevoli sottolinea Checchin di aver fatto il possibile per far lavorare al meglio e per far rispettare le varie norme, in un contesto non facile. In ogni caso non abbiamo alcuna recriminazione e alla luce dei controlli siamo pronti a migliorarci ancora». Ma ora è tutta da definire, la prossima riapertura. «Dipende conclude il gestore dalle prossime decisioni del governo, noi siamo pronti a fare la nostra parte».

Giuseppe Babbo

