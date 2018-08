CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOJESOLO Un manichino, nero, impiccato in piazza Mazzini. Il messaggio, nel caso non fosse sufficientemente chiaro, ribadito in uno striscione: «Pena di morte per gli stupratori». Un'azione firmata (e rivendicata) da Forza Nuova, legata allo stupro della 15enne triestina e all'arresto del 25enne senegalese Mohamed Gueye. «Laddove questo Stato mondialista condanna a ogni genere di miseria e di pena gli italiani - scrive la sezione Veneto del partito sulla propria pagina Facebook - i nazionalisti di Roberto Fiore danno un chiaro segnale:...