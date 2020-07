IL CASO

JESOLO La serata era iniziata nel migliore dei modi, con controlli rigorosi all'ingresso e il rispetto del distanziamento sociale. Ma all'alba la situazione è radicalmente cambiata e la festa è terminata con i giovani ammassati a ballare sotto la consolle del dj. Oltretutto senza mascherina. È quanto emerso da un video postato in rete e diventato in poche ore virale, scatenando un'infinità di reazioni e polemiche. A finire nell'occhio del ciclone è la discoteca il Muretto, uno dei locali più conosciuti di tutto il Nordest che proprio sabato scorso ha riaperto i battenti e inaugurato la nuova stagione.

A scaldare la consolle è stato Marco Carola, uno dei dj italiani più apprezzati al mondo. Non a caso quello della scorsa notte era un appuntamento tra i più attesi da tempo, esaurito da giorni. Rigorosa la fase di riapertura, studiata in ogni singolo dettaglio con tanto di appello al rispetto delle norme anti-Covid lanciato sabato mattina, l'invito a mantenere le distanze di sicurezza e ad usare le mascherine. Per lo stesso motivo era stata anche ridotta la capienza del locale, mentre all'ingresso è stata misurata la temperatura corporea a tutti i clienti.

Come se non bastasse a verificare che tutto filasse liscio sono intervenute forze dell'ordine, vigili del fuoco, lo stesso sindaco Valerio Zoggia deciso a verificare di persona la situazione nei maggiori punti di aggregazione della città.

Tutto è filato via tranquillo, insomma, con i balli autorizzati nell'area esterna. Totale anche l'attenzione del personale, che tra bar e tavoli ha fatto il massimo per far rispettare l'ordinanza.

All'alba però sono nati i problemi, quando in pista è stato difficile mantenere le distanze. E per le ultime canzoni mixate dal noto dj, il risultato è stato quello di avere decine di giovani ammassati sotto il palco, oltretutto privi di alcun dispositivo di protezione individuale. Una scena registrata con i telefonini da chi si trovava in consolle per immortalare il momento di grande esaltazione collettiva, con il video diffuso in tempo reale nei social. Scatenando così un'ondata di polemiche.

Perché se è vero che di fondo nelle discoteche si continua ad andare per ballare e fare aggregazione, è altrettanto vero che quelle immagini, considerato l'attuale delicatissimo periodo, sono state giudicate inopportune. Anche a fronte dei sacrifici fatti durante il lockdown e tutt'oggi dagli operatori che ogni giorno lavorano nel rispetto delle regole. Per questo il locale è finito al centro di critiche velenose.

«Non so se quel video sia vero o no commenta Tito Pinton, titolare del Muretto Sabato ero a Riccione, nell'altro locale che gestisco. Posso dire però che la scelta di aprire è stata ponderata fino in fondo e abbiamo messo in atto una lunga serie di controlli rigorosi. Abbiamo raddoppiato il numero del personale di sicurezza, abbiamo misurato a tutti la temperatura corporea con il nostro personale medico, gli ingressi sono stati tutti distanziati. Dentro il locale il personale è stato rigoroso nel far indossare le mascherine e rispettare le distanze».

Eppure le immagini diffuse nei social hanno mostrato tutt'altro, verso il finire della festa. «Noi abbiamo fatto il possibile per far rispettare le regole - ribadisce il titolare ma è evidente che i ragazzi quando ballano si tolgono le mascherine e ballano assieme. Forse verso la fine della serata qualcuno si è fatto prendere dall'euforia. È stata la gente a scegliere di fare aggregazione. Però non capita solo da noi, sono situazioni che avvengono ovunque, nei locali e nelle altre discoteche, non dirlo è da ipocriti». Così mentre il video delle polemiche veniva subito inoltrato al governatore Zaia e diventata virale in rete, il dibattito sull'apertura delle discoteche partiva ufficialmente. Il sindaco Zoggia assicura che per tutta l'estate verranno effettuati i controlli di legge. «Per quello che ho visto dice la situazione era sotto controllo. Se poi verso l'alba ci sono stati dei problemi non posso dirlo, garantisco che l'attenzione del Comune non mancherà. È giusto che le attività lavorino, osservando le regole».

Giuseppe Babbo

