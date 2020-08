IL CASO

In Spagna la seconda ondata epidemica è già in atto: se alla fine del processo di desescalada dal confinamento i casi diagnosticati erano 246.272, nei mesi tra luglio e agosto questi sono cresciuti fino a 405.436. Nell'ultima settimana i nuovi contagi superano le 40.000 unità, 96 i decessi e 74 le persone ricoverate in terapia di urgenza. In 24 ore i nuovi casi positivisono stati 3.600; le Comunità maggiormente interessate sono quelle della Catalogna, di Aragón, dei Paesi Baschi, dell'Andalusia e di Madrid che incide per un terzo sul totale dei nuovi contagi.

IL QUARTO PAESE

La Spagna è il quarto paese per numero di decessi in termini relativi (61 su 100.000 abitanti, dopo Belgio, Perù e Regno Unito) e presenta un'incidenza di 149,75 casi su 100.000 abitanti. «L'evoluzione globale della curva della pandemia è preoccupante», diceva martedì il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez in conferenza stampa. Perciò il messaggio del governo è «di allerta e serenità», perché l'evoluzione non è buona ma si è molto lontani dalla situazione di marzo.

La ministra delle Pari Opportunità Irene Montero ha chiesto di chiudere i locali dove si esercita la prostituzione per frenare il virus. L'iniziativa ha sollevato opposte reazioni: la critica di parte delle femministe che l'accusano di una visione esclusivamente sanitaria e non di condanna dello sfruttamento sessuale e la preoccupazione delle lavoratrici del sesso, alcune delle quali vorrebbero legalizzata l'attività con garanzie per la propria salute.

E.M.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA